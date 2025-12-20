Natale dell’Anm al Perrino | un sogno diventato realtà per i piccoli pazienti microcitemici

Nel reparto del Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, si è respirata un’atmosfera di calore e solidarietà durante il secondo Natale organizzato dall’Anm per i bambini microcitemici. Un’iniziativa che ha portato momenti di serenità e di condivisione ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, dimostrando l’importanza di gesti di vicinanza in un contesto di cura. È stato un gesto che ha rafforzato il senso di comunità e di attenzione.

BRINDISI - Un'emozione speciale ha riempito oggi il Centro trasfusionale dell'ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli, trasformando una giornata di cura in un momento di pura gioia grazie al secondo Natale organizzato dall'Anm di Brindisi per i bambini microcitemici.La giornata è iniziata.

