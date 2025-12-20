Natale cibo e vini al top dei regali

11.15 A Natale gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro per i regali. I prodotti enogastronomici sono al top. Poi abbigliamento, accessori, articoli per la casa, libri, giocattoli, tecnologia. Lo dice una indagine della Coldiretti. Budget medio in aumento rispetto al 2024. L'11% non supera i 50 euro, il 44% tra 50 e 150 euro, il 24% fino a 300 euro e il 21% spinge più su. Cesti enogastronomici per una famiglia su tre (34%), con spesa media 48 euro, anche sull'onda della Cucina italiana quale "patrimonio dell'Unesco". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Natale 2025: c'è anche un olio pontino nella top ten dei regali del Gambero Rosso

Natale in Puglia, una famiglia su tre userà la tredicesima per regali e cibo

