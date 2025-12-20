Natale analisi Coldiretti-Ixè | 9,6 miliardi per i regali boom di cesti enogastronomici Made in Italy

Secondo l'analisi Coldiretti-Ixè, per il Natale 2025 gli italiani spenderanno circa 9,6 miliardi di euro in regali. I prodotti enogastronomici Made in Italy si confermano tra i preferiti, grazie anche al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'Unesco. Al secondo posto, si collocano abbigliamento e accessori, seguiti da articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia. Questa tendenza riflette l'importanza attribuita alle tradizioni e alla qualità

Per i regali di Natale 2025 gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro, con i prodotti enogastronomici in cima alla classifica dei più gettonati, anche sull’onda del riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell’Unesco, davanti ad abbigliamento e accessori e, a seguire, articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia. Lo rivela un’indagine ColdirettiIxè sulle abitudini festive, con la corsa agli acquisti che entra nella fase finale. Ben cinque milioni di italiani concentrano le spese proprio nella settimana che precede il Natale. Il budget medio è in aumento rispetto allo scorso anno, anche se si registrano forti differenze: l’11% non supera i 50 euro, il 44% resta tra 50 e 150 euro, il 24% arriva a 300 euro e il resto si spinge più su. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Natale, così la paura del terrorismo cambia lo shopping - La paura degli attentati terroristici contagia lo shopping natalizio di quasi un italiano su cinque (18%). affaritaliani.it

Natale e spreco alimentare: il costo invisibile arriva fino a 90 euro a famiglia - Tra la Vigilia e Capodanno in Italia si buttano 575 mila tonnellate di cibo per oltre 9 miliardi di euro. repubblica.it