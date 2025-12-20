In riviera torna il "Natale al Mare". Per le festività di fine 2025 e inizio 2026, il lungomare si illumina con le attenzioni concentrate in piazza Andrea Costa. Nel cuore pulsante del lungomare, nella cornice dello storico Grand Hotel e del grattacielo, si accendono le luci per un Natale che si presenta ricco di novità. In viale Carducci e nella grande piazza, le luci hanno la stessa tonalità a led caldo delle luminarie del centro, in base ad un progetto realizzato dal Comune e dall’associazione Carducci Live, alla quale aderiscono negozi e pubblici esercizi della zona. Il villaggio in piazza Andrea Costa è allestito dalla FSociety, la stessa società che gestisce il Cesenatico Village d’estate sempre sul lungomare, per la regia di Carducci Live Confcommercio e Confesercenti, per una iniziativa allestita con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale al mare, il programma degli eventi delle feste

