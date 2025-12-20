Natale al Mare | a Cesenatico il villaggio natalizio per grandi e bambini

La Riviera inaugura "Natale al Mare" e trasforma il lungomare di Cesenatico in un percorso di luci e animazione con il fulcro in piazza Andrea Costa. Tra lo storico Grand Hotel e il grattacielo si accendono le nuove illuminazioni: in viale Carducci e nella grande piazza le decorazioni brillano.

