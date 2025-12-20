Come ogni anno arrivano puntuali le stime e le speranze degli italiani di trascorrere un Natale migliore e magari più ricco e con più regali. Quasi 9 connazionali su 10 spenderanno fino a 300 euro per i regali delle Feste e aumenta dal 13% al 13,2% la quota di chi spenderà oltre tale cifra, con una spesa media che si attesta a 211 euro, afferma Confcommercio in una ricerca in collaborazione con. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Natale 2025, regali e cenoni sempre più cari: quanto spenderanno gli italiani e cosa costerà di più

Leggi anche: Black Friday in arrivo, quanto spenderanno e cosa compreranno di più gli italiani

Leggi anche: Regali, menu, addobbi per le feste Quanto spenderanno gli italiani?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale 2025 nel Frusinate: meno spesa per regali e cenoni, boom di viaggi; Gli italiani a Natale spenderanno quasi 600 euro per pranzi e regali. Crescono feste e viaggi; Natale 2025: si risparmia su regali e cenoni, ma non si rinuncia ai viaggi; Quanto spenderanno gli italiani a Natale? Budget in calo del 20% per i regali.

Natale 2025, regali e cenoni sempre più cari: quanto spenderanno gli italiani e cosa costerà di più - Come ogni anno arrivano puntuali le stime e le speranze degli italiani di trascorrere un Natale migliore e magari più ricco e con più regali. gazzettadelsud.it