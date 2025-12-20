Natale 2025 regali e cenoni sempre più cari | quanto spenderanno gli italiani e cosa costerà di più
Come ogni anno arrivano puntuali le stime e le speranze degli italiani di trascorrere un Natale migliore e magari più ricco e con più regali. Quasi 9 connazionali su 10 spenderanno fino a 300 euro per i regali delle Feste e aumenta dal 13% al 13,2% la quota di chi spenderà oltre tale cifra, con una spesa media che si attesta a 211 euro, afferma Confcommercio in una ricerca in collaborazione con. 🔗 Leggi su Feedpress.me
