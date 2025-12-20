Natale 2025 l’arcivescovo Damiano ai sindaci dell' Agrigentino | Agite nell' esclusivo interesse del bene comune

In occasione del Santo Natale 2025, l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ha rivolto un messaggio ai sindaci dell’Agrigentino, invitandoli a operare con impegno nell’interesse del bene comune. Un appello alla responsabilità e alla collaborazione per costruire una comunità più coesa e solidale. È un augurio di speranza quello che l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ha rivolto alla comunità in occasione del Santo Natale.

🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Natale 2025, l'arcivescovo Damiano ai sindaci dell'Agrigentino: "Agite nell'esclusivo interesse del bene comune"

