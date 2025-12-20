Natale 2025 | la spesa del cenone supera quella per i regali

Il Natale 2025 si presenta con una spesa crescente per il cenone rispetto ai regali. Secondo recenti analisi, gli italiani prevedono di destinare circa 3,5 miliardi di euro per il pasto delle festività, evidenziando un cambiamento nelle priorità di spesa durante le celebrazioni natalizie.

Il cenone di Natale 2025 costerà più dei regali. Secondo alcuni studi, gli italiani spenderanno 3,5 miliardi di euro per il cenone. L'indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative fotografa "un'Italia segnata da crescenti disuguaglianze, difficoltà economiche strutturali e una marcata polarizzazione sociale", spiega che la spesa rispetto a un anno fa cresce di mezzo miliardo di euro, ma dietro "l'apparente dinamismo dei consumi festivi" è nascosta "una realtà più complessa" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

