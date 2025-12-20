Natale 2025 | arcivescovo Gambelli celebrerà la messa a Sollicciano Luce accesa sui detenuti Ricordo di Dodo Mugnaini
FIRENZE – L’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebrerà la Messa nel giorno di Natale nel carcere di Sollicciano. Lo ha annunciato questa mattina durante il saluto ai giornalisti. «Vorrei – ha spiegato – che ci fosse sempre una luce accesa sulle persone in carcere. Le statistiche ci dicono che la recidiva dei reati è al . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism
Leggi anche: Messa di Natale a Sollicciano, l’arcivescovo Gambelli nel carcere di Firenze: “Un segno di vicinanza”
Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism; Gambelli: la Chiesa non combatte nemici, ama persone; Firenze, l’allarme dell’arcivescovo Gambelli: “Sempre più personeabbandonano il centro”; La polizia locale del Mugello ricevuta dall’Arcivescovo Gambelli.
Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism - Firenze, 19 dicembre 2025 – L'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebrerà la messa nel giorno di Natale nel carcere di Sollicciano. msn.com
Gambelli, il Natale con i detenuti. Attacco all’overtourism: "Si perde attrattiva e identità" - "Città invasa dai visitatori", il vescovo denuncia lo spopolamento dei fiorentini dal centro. msn.com
Arcivescovo Firenze, messa di Natale nel carcere di Sollicciano - L'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, celebrerà la messa di Natale il 25 dicembre nella casa circondariale di Solliciano: lo ha annunciato oggi lo stesso Gambelli nel corso della ceri ... msn.com
Arcivescovo Firenze, messa di Natale nel carcere di Sollicciano - facebook.com facebook
Fecondi di speranza La Messa in preparazione al Natale celebrata dall’arcivescovo Peña Parra per i dipendenti vaticani osservatoreromano.va/it/news/2025-1… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.