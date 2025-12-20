FIRENZE – L’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebrerà la Messa nel giorno di Natale nel carcere di Sollicciano. Lo ha annunciato questa mattina durante il saluto ai giornalisti. «Vorrei – ha spiegato – che ci fosse sempre una luce accesa sulle persone in carcere. Le statistiche ci dicono che la recidiva dei reati è al . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Natale 2025: arcivescovo Gambelli celebrerà la messa a Sollicciano. “Luce accesa sui detenuti”. Ricordo di “Dodo” Mugnaini

Leggi anche: Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism

Leggi anche: Messa di Natale a Sollicciano, l’arcivescovo Gambelli nel carcere di Firenze: “Un segno di vicinanza”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism; Gambelli: la Chiesa non combatte nemici, ama persone; Firenze, l’allarme dell’arcivescovo Gambelli: “Sempre più personeabbandonano il centro”; La polizia locale del Mugello ricevuta dall’Arcivescovo Gambelli.

Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism - Firenze, 19 dicembre 2025 – L'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebrerà la messa nel giorno di Natale nel carcere di Sollicciano. msn.com