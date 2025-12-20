Nascondevano gioielli sotto i vestiti | scoperte e denunciate

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Bisaccia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà due donne della provincia di Salerno di 52 e 29 anni, ritenute responsabili di “furto aggravato”. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti in Bisaccia, presso una gioielleria, a seguito della chiamata del titolare per un presunto furto. Giunti sul posto i militari, hanno proceduto ad identificare le presunte autrici del furto che, bloccate dal proprietario della gioielleria all’interno del negozio avevano già provveduto a riconsegnare la refurtiva, occultata all’interno degli indumenti, per un valore di circa 10mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

nascondevano gioielli sotto i vestiti scoperte e denunciate

© Anteprima24.it - Nascondevano gioielli sotto i vestiti: scoperte e denunciate

Leggi anche: Scoperte valigie bomba di droga, pistole e gioielli: arresto shock a Pescara

Leggi anche: Furto da 10 mila euro in una casa: rubati gioielli, vestiti e contanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gioielli per 10mila euro occultati sotto i vestiti: denunciate in due in Irpinia - Gioielli per 10mila euro occultati sotto i vestiti: due ragazze del Salernitano denunciate dai carabinieri di Bisaccia ... ilgiornalelocale.it

Immersion avec la police de choc du 93

Video Immersion avec la police de choc du 93

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.