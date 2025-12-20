Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Bisaccia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà due donne della provincia di Salerno di 52 e 29 anni, ritenute responsabili di “furto aggravato”. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti in Bisaccia, presso una gioielleria, a seguito della chiamata del titolare per un presunto furto. Giunti sul posto i militari, hanno proceduto ad identificare le presunte autrici del furto che, bloccate dal proprietario della gioielleria all’interno del negozio avevano già provveduto a riconsegnare la refurtiva, occultata all’interno degli indumenti, per un valore di circa 10mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nascondevano gioielli sotto i vestiti: scoperte e denunciate

Leggi anche: Scoperte valigie bomba di droga, pistole e gioielli: arresto shock a Pescara

Leggi anche: Furto da 10 mila euro in una casa: rubati gioielli, vestiti e contanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gioielli per 10mila euro occultati sotto i vestiti: denunciate in due in Irpinia - Gioielli per 10mila euro occultati sotto i vestiti: due ragazze del Salernitano denunciate dai carabinieri di Bisaccia ... ilgiornalelocale.it

Immersion avec la police de choc du 93

Frank e Saro - Gioielli d'arte. . Vuoi fare un regalo che faccia brillare gli occhi di chi ami Scopri l'arte e la passione che si nascondono dietro ogni pezzo di gioielleria artigianale da "Da Frank e Saro". Qui, non si tratta solo di acquistare un gioiello, ma di re - facebook.com facebook