La Procura di Brescia ha chiuso alla possibilità di un patteggiamento e ha sollecitato una condanna nei confronti di don Jordan Coraglia, già parroco nelle comunità di Castelcovati e Comezzano Cizzago. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Donato Greco nel corso dell’udienza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Nascondeva 1.500 file pedopornografici: chiesta la condanna per l'ex parroco

Leggi anche: Il "parroco calciatore" che nascondeva 1.500 file pedopornografici andrà a processo

Leggi anche: Don Coraglia trovato con 1.500 file pedopornografici, il "prete calciatore" a processo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sestarete TV - Canale 81. . ”La culla della figlioletta nascondeva gli involucri” Lo hanno scoperto i carabinieri di Acireale #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook