Nasce la coppia Hoj-Ne | il dato pazzesco di Hojlund e Neres che fa sognare Napoli

La statistica della svolta. Dal 22 novembre, giorno del cambio di passo tattico, il Napoli si è aggrappato a due soli uomini: Rasmus Hojlund e David Neres. I numeri della nuova coppia sono impressionanti: hanno firmato 7 degli 11 gol totali realizzati dalla squadra di Conte in otto partite (tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa). Un’incidenza offensiva che supera il 63%: il “re artico” e l'”asso sudamericano” sono i veri artefici della finale conquistata. Hojlund e Neres esultanza coppia gol Napoli statistiche “Hoj-Ne”: la melodia vincente che piace a Conte. Suona come una vecchia canzone di Pino Daniele, ma “Hoj-Ne” è la nuova hit calcistica che risuona a Riyad. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

