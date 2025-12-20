Inizia male l’avvicinamento alla stagione 2026 della NASCAR Cup Series per Brad Keselowski. L’americano si è infatti fratturato una gamba in montagna durante una giornata sugli sci con la propria famiglia. Poche le informazioni disponibili da RFK Racing, squadra di cui l’ex campione è pilota e co-proprietario. L’alfiere della Ford Mustang n.6 punta a tornare in forma per provare a vincere la prima Daytona 500 in carriera, evento previsto a metà febbraio. Una nota recita: “Keselowski ha completato con successo un intervento chirurgico di routine e i medici si aspettano una rapida e completa guarigione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, frattura ad una gamba per Brad Keselowski

Leggi anche: Sci, frattura del piatto tibiale gamba sinistra per Marta Bassino

Leggi anche: Si frattura la gamba durante un'escursione sull'Etna, turista ricoverato a Taormina

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

NASCAR, frattura ad una gamba per Brad Keselowski - Inizia male l'avvicinamento alla stagione 2026 della NASCAR Cup Series per Brad Keselowski. oasport.it