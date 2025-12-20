Narni fine lavori a porta Romana | riapre la strada Flaminia | Intervento complesso e delicato

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 14 marzo di quest'anno quando all'altezza di Porta Romana si verificò una frana che costrinse l'Anas a chiudere un ampio tratto della Flaminia. Ci sono voluti nove mesi di importanti lavori per mettere ripristinare il muro di contenimento, mettere in sicurezza il costone e rifare un ampio. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Truffa del Superbonus: crediti di imposta tarocchi per lavori mai eseguiti. La guardia di finanza sequestra 162mila euro a un'impresa di....

Al via i lavori per la Casa di comunità di Narni - Al via i lavori di realizzazione della Casa di comunità di Narni, in via Fuori Porta Ternana, nei pressi della struttura ospedaliera. ansa.it

Narni, via ai lavori sul muro crollato - Trivella in azione a Narni sulla via Flaminia appena fuori porta Romana dove il 14 marzo è parzialmente crollato l’antico muro di contenimento della strada, lasciando sospesa nel vuoto la ringhiera ... rainews.it

