Napoli retroscena da Riyadh | mossa dello staff azzurro verso il Bologna

Il Napoli di Conte è caratterizzato da un grande senso di appartenenza e di unità, vero e proprio segreto del gruppo azzurro. La scelta di riunirsi anche ieri, nonostante l’assoluta libertà concessa ai tesserati nella sera dopo la semifinale di Supercoppa vinta contro il Milan, conferma la grande compattezza della rosa, capace di vivere in grande armonia e con enorme coesione. Al contempo, però, c’è chi lavora totalmente in ottica finale e si è mobilitato in anticipo per farsi trovare preparato. Staff di Conte già a lavoro: il Napoli “studia” la finale di Supercoppa. Come ricostruito dal Corriere dello Sport, il lavoro di mister Antonio Conte e del suo staff tecnico continua a essere estremamente dettagliato ed esigente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

