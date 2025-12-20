Napoli perde un simbolo di Mergellina | addio ad Antonio De Martino storico patron dello Chalet Ciro

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pezzo di storia napoletana se ne va. Napoli piange la scomparsa di Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro di Mergellina, punto di riferimento della tradizione gastronomica cittadina e luogo simbolo per intere generazioni di napoletani e visitatori. Una figura centrale dell’imprenditoria partenopea Antonio De Martino, nipote del fondatore Ciro Fummo, ha incarnato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli perde un simbolo di mergellina addio ad antonio de martino storico patron dello chalet ciro

© Teleclubitalia.it - Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro

Leggi anche: Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana

Leggi anche: Addio ad Antonio Fico, storico imprenditore edile di Giugliano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

MORTO ANTONIO DE MARTINO, FONDATORE E ANIMA DELLO STORICO CHALET CIRO A MERGELLINA; Napoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina; Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro.

napoli perde simbolo mergellinaNapoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina - La città perde uno dei volti più autentici: è morto Antonio De Martino, custode di una tradizione... msn.com

napoli perde simbolo mergellinaNapoli in lutto, è morto Antonio De Martino: chi era il cuore dello Chalet Ciro a Mergellina - Posti dove si va per abitudine, per consolarsi, per festeggiare, per guardare il mare e sentirsi a casa. alphabetcity.it

Napoli, svelata la targa in memoria di Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina: «Ragazzi, lasciate le armi e godetevi la vita» - Il papà di Maimone, 'lasciate le armi e godetevi la vita' «Depositate le armi e godetevi la vita e la libertà». ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.