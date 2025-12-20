Napoli perde un simbolo di Mergellina | addio ad Antonio De Martino storico patron dello Chalet Ciro

Un pezzo di storia napoletana se ne va. Napoli piange la scomparsa di Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro di Mergellina, punto di riferimento della tradizione gastronomica cittadina e luogo simbolo per intere generazioni di napoletani e visitatori. Una figura centrale dell’imprenditoria partenopea Antonio De Martino, nipote del fondatore Ciro Fummo, ha incarnato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro Leggi anche: Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana Leggi anche: Addio ad Antonio Fico, storico imprenditore edile di Giugliano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. MORTO ANTONIO DE MARTINO, FONDATORE E ANIMA DELLO STORICO CHALET CIRO A MERGELLINA; Napoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina; Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro. Napoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina - La città perde uno dei volti più autentici: è morto Antonio De Martino, custode di una tradizione... msn.com

Napoli in lutto, è morto Antonio De Martino: chi era il cuore dello Chalet Ciro a Mergellina - Posti dove si va per abitudine, per consolarsi, per festeggiare, per guardare il mare e sentirsi a casa. alphabetcity.it

Napoli, svelata la targa in memoria di Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina: «Ragazzi, lasciate le armi e godetevi la vita» - Il papà di Maimone, 'lasciate le armi e godetevi la vita' «Depositate le armi e godetevi la vita e la libertà». ilmattino.it

Calcissimo. . Il #Milan perde 2-0 contro il #Napoli e deve dire addio alla #SupercoppaItaliana Il nostro @LucaBoate non le manda a dire... #NapoliMilan #Supercoppa - facebook.com facebook

#NapoliMilan 2-0 FT La vince il Napoli, la perde Maignan. Nella ripresa il Napoli certifica la vittoria con 7 occasioni a 6, per quanto in ripartenza ma facendo quello che vuole. Il Milan sparisce totalmente, gestione palla dozzinale e un Babbo Maignan che regal x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.