Napoli-Milan nervosismo in panchina | niente stretta di mano tra Conte e Allegri

Durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, si è registrato un clima di tensione tra gli allenatori. Al termine della partita, in particolare, non si è verificata la consueta stretta di mano tra Conte e Allegri, segnando un episodio di nervosismo in un momento importante della competizione.

(Adnkronos) – Alta tensione in semifinale di Supercoppa. Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c’è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. Antonio Conte e Massimiliano Allegri infatti non si sono incrociati al triplice fischio, con il tecnico del Napoli che è andato in campo a salutare i suoi giocatori, mentre quello del Milan è corso negli spogliatoi. Durante il giro di campo Conte ha incrociato invece Landucci, storico secondo di Allegri, stringendogli la mano. Le scintille tra le due panchine sono durate per tutti i novanta minuti e sono esplose, evidentemente, al termine del match. 🔗 Leggi su Seriea24.it Leggi anche: Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri Leggi anche: Napoli-Milan supercoppa, Conte-Allegri, gelo totale: scitille tra le panchine e niente stretta di mano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri; Napoli - Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri; Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri; Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri. Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. msn.com

CONTE E ALLEGRI Supercoppa, alta tensione tra Napoli e Milan: gelo tra Conte e Allegri - Al termine della gara non c’è stata alcuna stretta di mano tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, dopo una partita segnata da attriti ... statoquotidiano.it

Napoli-Milan, bufera post gara: nota ufficiale contro Allegri - Milan, bufera post gara: nota ufficiale contro Allegri Clima rovente in panchina durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. forzazzurri.net

Allegri Oriali, ufficiale la decisione Il caos in Napoli Milan di Supercoppa - facebook.com facebook

Allegri multato per lite con Oriali in Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: niente squalifica, la decisione del Giudice Sportivo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.