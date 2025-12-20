Napoli-Milan Borghi | Partita addormentata dal contesto nonostante lo stadio pieno Sulla partita a Perth

L'opinionista Stefano Borghi ha commentato nel suo ultimo video YouTube la sfida tra Napoli e Milan, disputata a Riad (Arabia Saudita). Secondo Borghi, la partita è risultata poco vivace, influenzata dal contesto, nonostante lo stadio fosse pieno. Sulla partita a Perth...

Milan-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne in gol, gli highlights - Il neoentrato Lang prova un gran tiro dalla distanza dopo una bella azione personale sulla corsia mancina. fanpage.it

Il Milan può sognare: domina il Napoli, poi resta in 10 ma vince. Allegri primo con Conte e Gasp - Il vecchio San Siro si è voluto regalare una serata vecchio stile, da Milan primi anni Duemila, da Milan primo Allegri 2011. gazzetta.it

"Non finisce così" La rabbia di Lele Oriali era incontenibile nello spogliatoio a Riad dopo la fine di Napoli-Milan: è stato il team manager azzurro a insistere col club di De Laurentiis perché fosse diffuso il durissimo comunicato contro Massimiliano Allegri - facebook.com facebook

«Offese a Oriali durante Napoli-Milan»: 10mila euro di multa a Max Allegri x.com

