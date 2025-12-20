Napoli Mergellina dice addio al patron De Martino | Chalet Ciro la sua vita

I funerali di Antonio De Martino si sono svolti ieri a Napoli, nella zona di Mergellina. Un’ampia partecipazione ha testimoniato l’affetto e la stima nei confronti del patron dello Chalet Ciro, che ha lasciato un segno importante nella comunità locale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Antonio De Martino, una folla immensa ha abbracciato per l?ultima volta il patron dello Chalet Ciro a Mergellina. Non c?erano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, Mergellina dice addio al patron De Martino: «Chalet Ciro la sua vita» Leggi anche: Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro Leggi anche: Chalet Ciro a Mergellina a lutto, addio a don Antonio De Martino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chalet Ciro a Mergellina a lutto, addio a don Antonio De Martino; Napoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina; Napoli in lutto, addio all'anima dello storico Chalet Ciro a Mergellina; Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro. Chalet Ciro a Mergellina a lutto, addio a don Antonio De Martino - Addio a Antonio De Martino, anima dello storico Chalet napoletano: fu lui a ottenere il testimone dal fondatore, don Ciro e portare avanti l'attività ... fanpage.it

#Napoli saluta con commozione Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro di Mergellina. I mprenditore appassionato e custode di una tradizione che profuma di caffè, dolci e gelati artigianali, ha guidato per anni uno dei luoghi simbolo della città, riu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.