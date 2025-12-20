Napoli maxi sequestro di fuochi d' artificio illegali | due tonnellate e mezzo
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto del fenomeno della fabbricazione e della vendita di fuochi d’artificio illegali e pericolosi, hanno sequestrato oltre 300mila artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 2 tonnellate e mezzo, e denunciato 7 responsabili, a vario titolo, per ricettazione, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e inosservanza delle norme in materia di pubblica sicurezza, di cui due sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Catania, maxi operazione della Polizia contro i fuochi d’artificio illegali in Corso Indipendenza
Leggi anche: Napoli: “Rambo” nel bauletto, i primi fuochi illegali sotto sequestro. Carabinieri arrestano 28enne, portava oltre un chilo e mezzo di esplosivo sullo scooter
Napoli, maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali: due tonnellate e mezzo; Maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali e pericolosi: 7 denunce e 2 arresti; Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: maxi sequestro di botti; Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali a Napoli e in provincia: 2,5 tonnellate confiscate, 7 denunciati e 2 arresti.
Napoli, maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali: due tonnellate e mezzo - (LaPresse) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto ... stream24.ilsole24ore.com
Maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali e pericolosi: 7 denunce e 2 arresti - È questo il bilancio di un'operazione condotta dai Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ... ilroma.net
VIDEO/ Maxisequestro di botti nel Napoletano e a Benevento - Migliaia di artifizi pirotecnici illegali, tonnellate di ordigni artigianali altamente pericolosi nella rete della guardia di finanza ... rainews.it
Napoli- Colpo al clan Formicola Silenzio con un ingente sequestro di droga da parte degli agenti della Squadra mobile e del locale commissariato. La polizia ha sequestrato oltre 65 chilogrammi di hashish e marijuana nel Bronx di Taverna del Ferro. Droga ch x.com
Maxi sequestro di prodotti ittici a #Mugnano. Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 900 kg di pesce e frutti di mare privi di documentazione sulla provenienza e tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi pe - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.