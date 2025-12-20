Napoli maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali | due arresti e 7 denunce
Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro la fabbricazione e la vendita di fuochi d’artificio illegali e pericolosi. I militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 300 mila artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 2,5 tonnellate, denunciando 7 persone e arrestando 2 responsabili in flagranza di reato. Operazioni in tutta la provincia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
