Proseguono i lavori di restauro di Castel dell'Ovo, uno dei simboli più rappresentativi di Napoli. In questi giorni sono state rimosse le impalcature esterne ed è stato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, lavori a Castel dell'Ovo: rimosse le impalcature esterne

Leggi anche: Restauro Castel dell’Ovo, rimosse impalcature esterne: proseguono lavori nella sale interne

Leggi anche: Restauro Castel dell’Ovo, rimosse impalcature esterne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno a Napoli, più vigili e stop a nuovi cantieri: per la metro si tratta ancora; Nuovo Lungomare di Napoli, riapre il marciapiede: è più largo. Ma c'è il problema bancarelle; Roma e Napoli puntano su un asse strategico per l'America's Cup 2027; 'La Via dei Presepi': a Minori un percorso per restituire centralit a una delle tradizioni pi autentiche del Natale.

Napoli, lavori a Castel dell'Ovo: rimosse le impalcature esterne - Proseguono i lavori di restauro di Castel dell'Ovo, uno dei simboli più rappresentativi di Napoli. msn.com

Napoli, lavori a Castel dell'Ovo: rimosse le impalcature esterne x.com

ANSA.it. . Giù la Vela Rossa, Napoli cambia il volto di Scampia. La conclusione dei lavori e' prevista per marzo 2026. #ANSA - facebook.com facebook