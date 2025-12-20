Napoli Fringe Festival il 21 dicembre in scena lo spettacolo Neapolis | se ‘sti ppréte putesseno parlá
Con il Napoli Fringe Festival un viaggio tra culti antichi, eroi erranti e la voce senza tempo di Parthenope. Nell’ambito del Napoli Fringe Festival – rassegna finanziata dal Comune di Napoli e dedicata ai linguaggi contemporanei delle arti dal vivo, direzione artistica Laura Valente – Gente Green APS presenta il 21 dicembre alle ore 18 presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, Neapolis: se ‘sti ppréte putesseno . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Napoli Fringe Festival, in scena lo spettacolo ‘Neapolis: se ‘sti ppréte putesseno parlá’
Leggi anche: Napoli Fringe Festival, in scena ’Utòpia per Neapolis’
Riparte il Napoli Fringe Festival, tanti gli appuntamenti di dicembre; Napoli Fringe Festival, in scena ’Utòpia per Neapolis’; Napoli: I Neri per Caso in scena con “Natale in Quinta”; Neapolis 2500, guida alla festa dall'alba al tramonto e oltre.
Napoli Fringe Festival, in scena ’Utòpia per Neapolis’ - Napoli si racconta e si reinventa attraverso il teatro, la musica, la danza e la poesia con Utòpia per Neapolis, progetto artistico prodotto dal Consorzio ... napolivillage.com
Napoli Fringe Festival - Nell’ambito del Napoli Fringe Festival – rassegna finanziata dal Comune di Napoli e dedicata ai linguaggi contemporanei delle arti dal vivo, direzione ... napolivillage.com
RIPARTE IL NAPOLI FRINGE FESTIVAL: TANTI GLI APPUNTAMENTI NEL MESE DEL COMPLEANNO DELLA CITTA’ - RIPARTE IL NAPOLI FRINGE FESTIVAL: TANTI GLI APPUNTAMENTI NEL MESE DEL COMPLEANNO DELLA CITTA’ ... politicamentecorretto.com
L'opera scritta e ideata da Mimmo Borrelli, prodotta dal Napoli Fringe Festival in collaborazione con Bellini Teatro Factory, figura tra le iniziative per le celebrazioni di Napoli 2500. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.