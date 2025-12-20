Napoli decisa la sorte di Marianucci | 4 squadre l’hanno chiesto in prestito

È tempo di cambiamenti per il Napoli. Nelle ultime ore, ci sono stati dei risvolti sulla sorte di Luca Marianucci. Il difensore partenopeo in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio nelle formazioni del mister Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Nicolò Shira, ormai, la sua cessione è agli sgoccioli. Tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, Marianucci potrebbe partire in prestito: De Vrij profilo ideale per la difesa a tre?

Leggi anche: Napoli, due club di Serie A interessate a Marianucci. A gennaio possibile prestito per l’azzurro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

SKY - Napoli, Marianucci nel mirino di Cagliari e Cremonese per collezionare minuti importanti - Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. napolimagazine.com