Napoli decisa la sorte di Marianucci | 4 squadre l’hanno chiesto in prestito
È tempo di cambiamenti per il Napoli. Nelle ultime ore, ci sono stati dei risvolti sulla sorte di Luca Marianucci. Il difensore partenopeo in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio nelle formazioni del mister Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Nicolò Shira, ormai, la sua cessione è agli sgoccioli. Tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Napoli, Marianucci potrebbe partire in prestito: De Vrij profilo ideale per la difesa a tre?
Leggi anche: Napoli, due club di Serie A interessate a Marianucci. A gennaio possibile prestito per l’azzurro
SKY - Napoli, Marianucci nel mirino di Cagliari e Cremonese per collezionare minuti importanti - Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. napolimagazine.com
Napoli, lo sfogo di Marianucci: "Sognavo un esordio del tutto diverso, ma crescerò" - "Sognavo e speravo un esordio del tutto diverso, ma ogni singolo episodio, anche il più sfortunato o il peggiore, aiuta a crescere e migliorare". gazzetta.it
Marianucci potrebbe lasciare il Napoli già gennaio: Torino e Cremonese sulle sue tracce - Luca Marianucci potrebbe salutare il Napoli già nella sessione di gennaio: ne parla Nicolò Schira su Tuttosport. ilnapolista.it
Supercoppa Italiana Napoli-Milan 2-0: Azzurri in finale Decisa la prima finalista della Supercoppa Italiana. Alle 20:00 sono scese in campo Napoli e Milan e hanno avuto la meglio i ragazzi di Antonio Conte. Decisivi i gol di Neres nel primo tempo e quello di H - facebook.com facebook
Rimango dell'idea che non possa arbitrare più in #SerieA, men che meno in un torneo come la #SupercoppaItaliana. Anche arbitrare le altre squadre ha implicazioni per la classifica e il cammino del #Napoli nei tornei, di conseguenza la serenità o c'è sempre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.