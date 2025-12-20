Napoli dal Bologna al Bologna | Conte e la voglia di rivincita nella finale di Supercoppa

Napoli, 20 dicembre 2025 - Per i nostalgici del calcio di una volta o semplicemente per i puristi del pallone, a Riad le due semifinali della Supercoppa Italiana hanno ristabilito quello che avrebbe dovuto essere l'ordine originale delle cose: il trofeo, lunedì 22 dicembre alle 20 (ora italiana) se lo contenderanno il Napoli, vincitore della scorsa Serie A, e il Bologna, che a maggio aveva alzato al cielo la Coppa Italia, con Milan e Inter, un po' le 'intruse' grazie a un format sempre divisivo, a leccarsi le ferite nell'imminente rientro a casa. Dai discorsi teorici, quasi da bar, si passa a quelli pratici, che interessano maggiormente Antonio Conte e Vincenzo Italiano, due allenatori che si sono sfidati una quarantina di giorni fa, raccogliendo da quel match back opposti per il prosieguo del proprio cammino in campionato: lo sa bene il tecnico salentino, che da allora ha cambiato quasi tutto, riportando la sua creatura vicino al vecchio splendore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

