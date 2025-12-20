Napoli-Bologna Supercoppa Italiana dove vedere la partita in diretta tv
Napoli e Bologna si contenderanno lunedì 22 dicembre alla Kingdom Arena di Riad la Supercoppa Italiana. Dopo aver battuto Milan e Inter, azzurri e rossoblù si ritroveranno faccia a faccia nella finalissima che assegnerà il primo trofeo nazionale della stagione. Il calcio d'inizio del match è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa Italiana, dove vedere la partita in diretta tv
Leggi anche: Supercoppa Italiana, semifinale Napoli-Milan: dove vedere la partita in diretta tv e streaming
La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida; Supercoppa italiana: Napoli-Milan 2-0: gli highlights Video; Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna.
Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo - 1 il risultato al 90°) e permette agli emiliani di sfidare i campioni d'Italia in ... fanpage.it
Bologna-Inter 1-1 (4-3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa - 3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa ... sport.sky.it
Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4- tg24.sky.it
Napoli Milan 2-0 ? Semifinale di Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh
C'è il Bologna per il Napoli. Vittoria ai calci di rigore per la squadra di Italiano contro l'Inter dopo l'1-1 nei 90'. La finale di Supercoppa italiana si giocherà, dunque, tra la vincente dello scudetto e quella della Coppa Italia in carica. E si tratterà del secondo confr - facebook.com facebook
Bologna will face Napoli in the Supercoppa Italiana final! Ciro Immobile with the winning penalty in the shootout against Inter Milan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.