Napoli-Bologna Supercoppa Italiana dove vedere la partita in diretta tv

Napoli e Bologna si contenderanno lunedì 22 dicembre alla Kingdom Arena di Riad la Supercoppa Italiana. Dopo aver battuto Milan e Inter, azzurri e rossoblù si ritroveranno faccia a faccia nella finalissima che assegnerà il primo trofeo nazionale della stagione. Il calcio d'inizio del match è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo - 1 il risultato al 90°) e permette agli emiliani di sfidare i campioni d'Italia in ... fanpage.it