Napoli-Bologna lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Napoli e Bologna, valida per la finale della Supercoppa Italiana 2025, si disputerà lunedì 22 dicembre alle ore 20:00. Si tratta di due squadre con storie diverse: il Napoli, campione d’Italia, e il Bologna, vincitore della Coppa Italia. In questa occasione, si confrontano formazioni, quote e pronostici per un evento di grande rilevanza nel calcio italiano. La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna, quindi la vincitrice dell

La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell'ultimo campionato e dell'ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico.

