Napoli-Bologna Finale Supercoppa lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

La finale della Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà lunedì 22 dicembre alle ore 20:00, con Napoli e Bologna in campo. La partita metterà di fronte la squadra campione d’Italia e quella vincitrice della Coppa Italia. Di seguito, troverete le formazioni, le quote e i pronostici relativi all’incontro.

La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell’ultimo campionato e dell’ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Napoli-Bologna (lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Bologna-Inter (Supercoppa, venerdì 19 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo; Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi. Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna - La designazione arbitrale per l'atto conclusivo del torneo in programma lunedì a Riyadh tra gli azzurri di Conte e i rossoblù di Italiano: i dettagli ... msn.com

Supercoppa, in finale sarà Napoli - Bologna - Dopo il ko in campionato gli azzurri vogliono rivincita e trofeo ... rainews.it

Supercoppa: arbitra Colombo e non il napoletano Guida la finale Napoli-Bologna, precedenti e polemiche - Il designatore Rocchi ha evitato di far arbitrare in finale la prima scelta per la presenza in campo degli azzurri, non si placano le polemiche ... sport.virgilio.it

Verso Napoli-Bologna: Conte in conferenza con Politano Manca sempre meno alla finalissima di Supercoppa italiana. Napoli e Bologna si affronteranno lunedì alle ore 20 a Riyadh per il primo trofeo della stagione. Alla vigilia del match, Antonio Conte parlerà - facebook.com facebook

Supercoppa Italiana, le designazioni di #Napoli- #Bologna: #Colombo dirigerà la finale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.