Napoli-Bologna Finale Supercoppa lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale della Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà lunedì 22 dicembre alle ore 20:00, con Napoli e Bologna in campo. La partita metterà di fronte la squadra campione d’Italia e quella vincitrice della Coppa Italia. Di seguito, troverete le formazioni, le quote e i pronostici relativi all’incontro.

La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell’ultimo campionato e dell’ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

