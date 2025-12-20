Napoli-Bologna Finale Supercoppa lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell’ultimo campionato e dell’ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Supercoppa Napoli-Bologna, Monica Bertini: «Conte e Italiano, due signori anche durante le interviste» - Monica Bertini è la padrona di casa dello studio pre e post partita su Italia 1 oggi a partire dalle 19. ilmattino.it