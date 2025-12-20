Napoli-Bologna Conte studia la formazione | due giocatori scalpitano

Il Napoli adesso conosce l’avversaria per la finale di Supercoppa. Antonio Conte comincia a studiare l’undici titolare che scenderà in campo contro il Bologna. Il tecnico azzurro sceglierà i suoi uomini migliori, ma si adatterà anche alle caratteristiche dei rossoblù. Sono due i ballottaggi principali, uno in attacco ed uno in difesa. Buongiorno e Lang scalpitano per tornare titolari. Supercoppa, il Napoli cambia in finale: chance per Buongiorno e Lang. Contro il Milan non si è visto un turnover importante, anche perché il Napoli non ha molte alternative in panchina. In finale, probabilmente, le sorprese saranno ancor meno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

