Napoli-Bologna Conte studia la formazione | due giocatori scalpitano
Il Napoli adesso conosce l’avversaria per la finale di Supercoppa. Antonio Conte comincia a studiare l’undici titolare che scenderà in campo contro il Bologna. Il tecnico azzurro sceglierà i suoi uomini migliori, ma si adatterà anche alle caratteristiche dei rossoblù. Sono due i ballottaggi principali, uno in attacco ed uno in difesa. Buongiorno e Lang scalpitano per tornare titolari. Supercoppa, il Napoli cambia in finale: chance per Buongiorno e Lang. Contro il Milan non si è visto un turnover importante, anche perché il Napoli non ha molte alternative in panchina. In finale, probabilmente, le sorprese saranno ancor meno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte studia tre novità nell'undici titolare - Cancellare le ultime due brutte sconfitte e mettere in campo tutte le forze disponibili per puntare alla finale e guadagnarsi la chance di vincere un altro trofeo: è questo che proverà ... tuttonapoli.net
Supercoppa Italia, Napoli in finale: ecco l'effetto Conte - In questi imprevedibili campionati una certezza c’è ed è il Napoli di Conte. ilmattino.it
Corriere dello Sport: “Napoli, rientro all’alba e subito Udine: Conte studia il turnover” - Un’altra prova di resistenza che si aggiunge a un carico psicofisico già pesantissimo. napolipiu.com
