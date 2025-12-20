Napoli attacco ad Allegri dopo Supercoppa | Ha insultato e aggredito Oriali

Dopo la finale di Supercoppa italiana, emergono nuove tensioni tra Napoli e Allegri. La partita, conclusa con la vittoria dei partenopei, ha suscitato discussioni riguardo alle decisioni arbitrali e comportamenti delle squadre. Recentemente, sono emerse accuse nei confronti di Allegri, accusato di aver insultato e aggredito Oriali. Questi episodi evidenziano le tensioni ancora presenti tra le due parti, contribuendo a un clima di confronto acceso. Napol, attacco ad Allegri dopo Supercoppa

(Adnkronos) – Il Napoli contro Massimiliano Allegri. Non si fermano le polemiche dopo Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa italiana vinta dagli azzurri per 2-0 con i gol di Neres e Hojlund, e caratterizzata da qualche polemica arbitrale e grande nervosismo tra le due panchine. Tra i più agitati c’è stato proprio Allegri, che si è scontrato a più riprese con la panchina del Napoli, in particolare con il dirigente del Napoli Lele Oriali. Da qui nasce un duro comunicato della società azzurra: “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati”, ha scritto il club in una nota”. 🔗 Leggi su Seriea24.it Leggi anche: Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: “Ha insultato e aggredito Oriali” Leggi anche: Supercoppa, scontro Napoli-Allegri: “Ha insultato Oriali e 33 telecamere lo hanno visto” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ha aggredito Oriali, il Napoli accusa Allegri dopo Supercoppa; Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: Ha insultato e aggredito Oriali; Napoli all’attacco di Allegri: “Aggressione fuori controllo contro Oriali”; Napoli all’attacco: “Insulti di Allegri a Oriali”, protesta ufficiale dopo la semifinale di Supercoppa. Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: "Ha insultato e aggredito Oriali" - Il club azzurro ha battuto il Milan nella prima semifinale, ma non mancano le polemiche Il Napoli contro Massimiliano Allegri. msn.com

Allegri-Oriali, il comunicato del Napoli dopo la Supercoppa italiana - In un comunicato il Napoli accusa Massimiliano Allegri: "Durante la semifinale di Supercoppa Italiana ha pesantemente insultato Gabriele Oriali. sport.sky.it

Il Napoli attacca Allegri dopo la Supercoppa/ “Pesanti e reiterati insulti nei confronti di Oriali” (19 dicem - Con un comunicato ufficiale il Napoli condanna Massimiliano Allegri per gli insulti rivolti a Lele Oriali Ieri sera si è giocata la prima semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan che ha ... ilsussidiario.net

Comminata una multa di 10mila euro a Massimiliano Allegri Questa la decisione della Procura Federale in seguito agli insulti rivolti a Lele Oriali, in occasione di Napoli-Milan di Supercoppa #NapoliMilan #Supercoppa #Allegri #SpazioNapoli - facebook.com facebook

#Allegri multato per le offese a #Oriali: la decisione del giudice sportivo dopo Napoli-Milan in Supercoppa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.