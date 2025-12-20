Musk vince il ricorso in Delaware | potrà incassare da Tesla un maxi-compenso di 139 miliardi

Alla fine Elon Musk potrà ricevere da Tesla il pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari che era stato annullato da un tribunale - La Corte suprema del Delaware ha ribaltato la sentenza con cui, l’anno scorso, un tribunale dello stesso stato aveva annullato l’enorme retribuzione assegnata nel 2018 da Tesla al suo amministratore d ... ilpost.it

Tesla insiste: “Lasciateci pagare lo stipendio da 56 miliardi a Musk” - E’ quanto ha richiesto l’azienda alla Corte Suprema del Delaware, sostenendo che gli azionisti lo avevano già ... repubblica.it

La tesi di Musk è che fra vent'anni l'automazione abolirà il lavoro e vivremo alla pari col reddito di cittadinanza - facebook.com facebook

