Musk vince il ricorso in Delaware | potrà incassare da Tesla un maxi-compenso di 139 miliardi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Suprema ha annullato la decisione del tribunale che aveva eliminato il compenso da 56 miliardi accordato all’imprenditore. Ora Musk potrà salire nel capitale della casa auto senza attendere il bonus da 1000 miliardi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Alla fine Elon Musk potrà ricevere da Tesla il pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari che era stato annullato da un tribunale - La Corte suprema del Delaware ha ribaltato la sentenza con cui, l’anno scorso, un tribunale dello stesso stato aveva annullato l’enorme retribuzione assegnata nel 2018 da Tesla al suo amministratore d ... ilpost.it

Tesla insiste: “Lasciateci pagare lo stipendio da 56 miliardi a Musk” - E’ quanto ha richiesto l’azienda alla Corte Suprema del Delaware, sostenendo che gli azionisti lo avevano già ... repubblica.it

