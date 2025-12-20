Musk vince il ricorso in Delaware | potrà incassare da Tesla un maxi-compenso di 139 miliardi
La Corte Suprema ha annullato la decisione del tribunale che aveva eliminato il compenso da 56 miliardi accordato all’imprenditore. Ora Musk potrà salire nel capitale della casa auto senza attendere il bonus da 1000 miliardi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Musk vince il ricorso e riottiene il maxi-compenso Tesla del 2018, ora valutato circa 139 miliardi di dollari.
Elon Musk vince il ricorso in Delaware: potrà incassare da Tesla un maxi-compenso del valore di 139 miliardi - La Corte Suprema ha annullato la decisione del tribunale che aveva eliminato il compenso da 56 miliardi accordato all’imprenditore. msn.com
Alla fine Elon Musk potrà ricevere da Tesla il pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari che era stato annullato da un tribunale - La Corte suprema del Delaware ha ribaltato la sentenza con cui, l’anno scorso, un tribunale dello stesso stato aveva annullato l’enorme retribuzione assegnata nel 2018 da Tesla al suo amministratore d ... ilpost.it
Tesla insiste: “Lasciateci pagare lo stipendio da 56 miliardi a Musk” - E’ quanto ha richiesto l’azienda alla Corte Suprema del Delaware, sostenendo che gli azionisti lo avevano già ... repubblica.it
