Musica giochi e mercatini Festività tra colline e montagna

20 dic 2025

GROSSETO I giorni che precedono il Natale portano con sé un fitto calendario di appuntamenti in tutta la provincia di Grosseto, tra musica, tradizioni, iniziative per famiglie e atmosfere da fiaba nei borghi. Ad Arcidosso entra oggi nel vivo la 13ª edizione dei "Presepi in rima" di Salaiola, con l’inaugurazione odierna in programma alle 16. Un percorso originale che unisce tradizione e poesia. Ad Arcidosso la vigilia di Natale il programma prosegue con "Natale a ritmo di musica" e, a seguire, l’arrivo di Babbo Natale nei locali del Nido di Fate, per la gioia dei più piccoli. A Santa Fiora, domani alle 17, il Teatro Camilleri ospita il tradizionale Concerto di Natale della Junior Band della Filarmonica G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

