Caserta. Una mattina di emozioni, vicinanza e grande umanità quello vissuta oggi all’Azienda Ospedaliera a Rilevanza nazionale (AORN) Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove Associazioni e la Fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri sono intervenute per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico, in occasione delle prossime festività natalizie. L’iniziativa, pensata ed organizzata dal professore Felice . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Musica, doni e sorrisi ai piccoli pazienti dell'Azienda Ospedaliera di Caserta

