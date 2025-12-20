Museo Fim. Corre qui il mondo delle moto.

Honda, Yamaha, Ducati, MV. insomma tutti ma proprio tutti i marchi, i simboli, le leggende del mondo della due ruote ci sono. E con loro oltre a rilegerre i capitoli di storie belle, immense e infinite, c’è la voglia di guardare avanti. Di guardare a una passione, quella per il motociclismo, che si specchia bene dalle sensazioni forti della pista a quelle di ogni giorno, sulle strade delle nostre città. Alla presenza della presidente del Council di Stato del Canton Vaud, Christelle Luisier Brodard, dei vertici della FIM (Federazione Mondiale) e dei Campioni del Mondo FIM 2025 e della FIM Family, è stato tagliato il nastro inaugurale del nuovo Racing Motorcycle Museum, ovvero il Museo che racconta la storia mondiale del motociclismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

