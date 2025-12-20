Muharemovic fede e campo | dalla Juve al Sassuolo senza perdere se stesso

Tarik Muharemovic rappresenta un esempio di come passione e valori personali possano convivere con la carriera sportiva. Dalla Juventus al Sassuolo, il suo percorso è segnato da un impegno costante e da una forte identità. La sua storia dimostra che, nel calcio come nella vita, è possibile mantenere intatti i principi fondamentali. Muharemovic, fede e campo: dalla Juve al Sassuolo senza perdere se stesso.

Fede, famiglia e calcio. Nel racconto di Tarik Muharemovic non c'è separazione tra l'uomo e il calciatore. Ogni tappa della sua carriera è stata una scelta ponderata, spesso sofferta, ma sempre guidata da principi chiari. Nato in Slovenia, cresciuto in Austria, bosniaco nel cuore, oggi difensore del Sassuolo, Muharemovic porta con sé una storia che va ben oltre il rettangolo verde. Dalla Bosnia alla Juventus: il giorno che cambiò tutto. A raccontarlo è lui stesso, ricordando il momento in cui la sua vita prese una direzione precisa. Una convocazione con la Bosnia Under 19, una partita osservata quasi per caso, e poi quella telefonata del padre che cambia ogni prospettiva: la Juventus lo vuole.

