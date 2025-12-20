Moviola Bologna Inter si aggiunge anche Gazzetta | Bisseck colpevole Bonny…

Moviola Bologna Inter. La sfida di Supercoppa tra Bologna e Inter continua a far discutere anche dopo il triplice fischio, soprattutto per alcuni episodi chiave avvenuti nelle due aree di rigore. La Gazzetta dello Sport, nella consueta moviola, ha analizzato nel dettaglio le decisioni arbitrali prese durante il match, concentrandosi in particolare sui due penalty prima concessi e poi valutati con l’ausilio del VAR. Secondo l’analisi della rosea, la scelta di assegnare il rigore al Bologna è corretta. Al 31’ del primo tempo, infatti, il tocco di mano di Bisseck in area viene giudicato punibile: il difensore nerazzurro allarga il braccio destro e intercetta il pallone. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Moviola Bologna Inter, Cesari convinto: «Mani di Bisseck da rigore, sul contatto tra Heggem e Bonny ho questo pensiero»

Leggi anche: Moviola Roma Inter, Cesari: «Il gol di Bonny è regolare, ora si mette in dubbio anche la tecnologia!»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski - Inter analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto patavino non ha ammonito alcun giocat ... sport.virgilio.it