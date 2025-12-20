Moviola Bologna Inter il contatto Bonny-Heggem e il confronto con l’accaduto di Napoli

La moviola di Bologna-Inter analizza un episodio chiave, il contatto tra Bonny e Heggem, e il successivo intervento arbitrale. La decisione di assegnare e poi revocare il rigore ha sollevato diverse riflessioni e confronti tra gli addetti ai lavori. Giovanni Capuano ha evidenziato un parallelismo con un episodio analogo accaduto a Napoli, invitando a riflettere sulle interpretazioni arbitrali.

La moviola Bologna-Inter continua a far discutere dopo l'episodio che ha visto protagonista il contatto tra Ange-Yoan Bonny e Heggem nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana. L'arbitro Daniele Chiffi, in un primo momento, aveva indicato il dischetto, salvo poi tornare sui propri passi dopo la revisione al VAR, annullando il calcio di rigore inizialmente concesso ai nerazzurri. Una decisione che ha inevitabilmente acceso il confronto tra tifosi, addetti ai lavori e opinionisti, soprattutto per il paragone con episodi simili visti in precedenza nel corso della stagione.

