Mostre Luogo comune | Vesuvio protagonista a Boscoreale con Pietro Migliaccio e Giorgio Simeoli

Dal oggi al 30 gennaio, nella Cappella Zurlo di Boscoreale, si svolge la mostra "Luogo comune" dedicata al Vesuvio. Curata da Pietro Migliaccio e Giorgio Simeoli, l'esposizione presenta opere digitali che esplorano il ruolo e l'immagine del vulcano nel contesto locale. L'evento, promosso dal Comune di Boscoreale e dall'associazione Il Melograno, offre un'occasione per riflettere sull'identità e sulla memoria del territorio.

È lui il protagonista indiscusso. Il Vesuvio. Al centro di 'Luogo comune' la mostra visitabile da oggi al 30 gennaio prossimo nella Cappella Zurlo di largo Piscinale a Boscoreale, a cura di Pietro Migliaccio e Giorgio Simeoli che propongono le loro opere digitali nell'esposizione organizzata da Comune di Boscoreale e dall'associazione Il Melograno. "Questa mostra – sottolineano i dirigenti del Melograno – vuole essere un'occasione di incontro e scoperta per l'intera comunità di Boscoreale e per tutti coloro che vorranno visitarla. La scelta di ospitare l'evento nella splendida Cappella Zurlo non è stata casuale ma nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio che ci appartiene.

