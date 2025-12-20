Morte dell’eroe di Borgo Panigale | perché l’aereo di Riccardo Muci è precipitato

Bologna, 20 dicembre 2025 – La morte di Riccardo Muci fu causata dall’errore umano dell’istruttore di volo Giuseppe Gabbi: entrambi erano a bordo del ultraleggero che precipitò a Isola del Cantone, in provincia di Genova, il 2 aprile scorso. Alla guida del velivolo, decollato da Mazzè (Torino) alla volta di Sutri (Viterbo), c’era infatti Gabbi che avrebbe sottovalutato le condizioni meteo avverse che c’erano in Liguria e sarebbe andato incontro alla perturbazione che avrebbe poi causato l’incidente. Riccardo Muci, l’eroe di Borgo Panigale. Era il 6 agosto 2018 quando un’autocisterna carica di Gpl che percorreva la tangenziale di Bologna tamponò un tir. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

