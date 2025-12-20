Morta l’anziana investita davanti alle scuole a Pratovecchio

PRATOVECCHIO STIA – Non ce l’ha fatta l’anziana travolta da un’auto pirata nel cuore del Casentino. Si è spenta nelle scorse ore all’ospedale Le Scotte di Siena l’81enne di Pratovecchio Stia che, nel pomeriggio dello scorso mercoedì (17 dicembre) era stata violentemente investita proprio davanti alle ex scuole elementari del paese. Un dramma che si è trasformato in tragedia irreparabile quando i medici del nosocomio senese hanno dovuto dichiarare il decesso della donna a causa delle lesioni interne e dei traumi troppo profondi riportati nell’impatto. Quello che inizialmente era un fascicolo per lesioni gravissime e omissione di soccorso si è ora trasformato, per la procura, in una pesante accusa di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

