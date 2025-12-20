MoRe in missione a Monticelli Fos sfrutta il fattore campo
Come per tanti campionati, anche quelli nazionali (A3 esclusa) e regionali di volley staccano oggi l’ultimo tagliando del 2025. L’attività riprenderà a ritmi normali nel weekend dopo l’Epifania. SERIE B Non semplice, ma nemmeno impossibile, la trasferta dell’altalenante MoRe Volley (13 punti) alle 18 sul parquet di Monticelli d’Ongina, contro la locale Canottieri (16). La mista del Secchia di recente ha battuto la capolista Sassuolo, per cui mai dire mai. SERIE B1 Due gare accessibili per le reggiane: la Tirabassi & Vezzali (21) gioca alle 18 in casa del Riccione (11) per continuare la sua marcia nelle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
