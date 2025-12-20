Montolivo analizza i limiti dell’olandese in difesa e sottolinea il problema della mancanza di un vero leader nell’attacco bianconero. Le scelte tattiche di Luciano Spalletti continuano a dividere critica e tifosi, specialmente alla vigilia di appuntamenti cruciali per la stagione. Al centro del dibattito, ospitato negli studi di Sky Sport, è finito il nuovo ruolo ritagliato per Teun Koopmeiners. L’ex centrocampista e oggi opinionista Riccardo Montolivo ha espresso forti perplessità sulla decisione di arretrare stabilmente l’olandese sulla linea dei difensori. Sebbene questa mossa garantisca indubbia qualità in fase di prima impostazione, viene considerata un azzardo difensivo troppo elevato quando si affrontano avversari di alto profilo dotati di grande tecnica individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montolivo boccia Koopmeiners da braccetto: «Bene solo con alcuni avversari. Questa Juve ha un problema che deve risolvere al più presto»

