L’ex scuola della frazione di Montevenere, oggi utilizzata come sala musicale per fare le prove e come sezione durante le elezioni, sarà totalmente riqualificata dal punto di vista energetico per un investimento complessivo di 495mila euro. Lo fa sapere il Comune di Chiusi in una nota. L’intervento prevede di migliorare sicurezza, sostenibilità ed efficienza dell’immobile, restituendo a Montevenere uno spazio rinnovato e multifunzionale per la comunità. Le risorse necessarie sono coperte per 323mila euro col programma Fesr 2021–2027 della Regione Toscana, con 55mila euro di contributo Gse e 117mila euro a carico dell’amministrazione locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevenere, ex scuola verso la riqualificazione

