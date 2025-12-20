L’idea di approfondire un campo letterariamente poco connotato come quello dell’ebraismo è stata affrontata coraggiosamente da pochi critici. C’è da dire infatti che l’approccio di interpretazione e di esegesi dei testi di autori di origine ebraica è sostanzialmente diverso da quello degli altri: se gli ultimi sono generalmente costituiti da personaggi che non hanno problemi a far trasparire la loro identità, nel caso ebraico il camuffamento e altre strategie di negazione di se stessi prevalgono rendendo il lavoro del critico estremamente complicato nonché ostico. E se il romanzo si presta già difficilmente a questa disamina, in poesia il grado di decifrazione sale ancora di più, soprattutto quando si tratta di penetrare l’opera di uno dei nostri più grandi autori, Eugenio Montale, premio Nobel per la Letteratura nel 1975. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Montale: una sorta di ebreo errante sulle tracce della terra di Canaan. Un libro

Leggi anche: Dalla Sormani sulle tracce di Montale

Leggi anche: Una raccolta poetica sul mondo contadino e sulle radici della terra: il libro di Lucrezia Lombardo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Montale: una sorta di ebreo errante sulle tracce della terra di Canaan. Un libro - Negli scritti del poeta ligure raccolti da Alberto Fraccacreta prevale una linea interpretativa comune che raggrupperebbe aspetti riconducibili a una vera e propria “grammatica spirituale ebraica”. ilfoglio.it