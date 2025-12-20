Mondiale per Club Perugia sogna la finale | sfida al Vôlei Renata tra fisicità e storia

La semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 tra Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata rappresenta uno dei momenti più attesi e significativi della rassegna iridata in corso a Belém, in Brasile. Una sfida che vale l’accesso alla finale e che mette di fronte due squadre arrivate tra le migliori quattro con percorsi differenti, ma entrambe ricche di qualità, profondità di roster e ambizioni dichiarate. Da una parte il rigore, l’organizzazione e la continuità della formazione umbra, dall’altra la fisicità, il ritmo e la spinta emotiva del club brasiliano, chiamato a esaltarsi davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

