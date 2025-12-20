In occasione del brindisi di Natale, Modenamoremio ha presentato la nuova direttrice: Sara Caselli. Dopo aver lavorato per più di 15 anni per la società di promozione del centro storico di Modena nella gestione operativa nel coordinamento di eventi, Sara Caselli subentra nella direzione ad Angelo Giovannini. "Oggi ho un ruolo diverso rispetto al passato, ma lo stesso entusiasmo – le parole della neo direttrice – rientrare a Modenamoremio è come tornare a casa". Sara Caselli ha spiegato che l’impegno sarà quello di affrontare le difficoltà che oggi interessano il centro storico e i suoi commercianti, rispondendo alle criticità con interventi concreti, servizi adeguati ed una progettazione condivisa: "Il primo periodo sarà dedicato all’ascolto – spiega Caselli – il centro storico è cambiato e presenta criticità comuni a molti altri, alle quali occorre rispondere non solo con eventi ma anche con servizi: con uno sguardo al passato si può interpretare meglio il futuro, valorizzando tutte le capacità del centro attraverso un mix di progetti e un calendario condiviso con tutti gli attori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modenamoremio, la nuova direttrice: "Eventi, ma anche servizi"

Leggi anche: TIMVISION si adegua agli standard AGCOM: nuova Carta dei Servizi Eventi Live

Leggi anche: Il fronte di guerra è ovunque, dice la nuova direttrice dell’MI6, ma con i valori e l’abilità umana si possono sconfiggere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Modenamoremio, la nuova direttrice: Eventi, ma anche servizi; MODENAMOREMIO, SARA CASELLI LA NUOVA DIRETTRICE.

Modenamoremio, la nuova direttrice: "Eventi, ma anche servizi" - In occasione del brindisi di Natale, Modenamoremio ha presentato la nuova direttrice: Sara Caselli. msn.com