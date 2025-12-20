Modena contro Venezia il gol di Di Mariano non basta | i lagunari espugnano il Braglia

Modena, 20 dicembre 2025 – Fino a oggi pomeriggio, nessuna squadra era stata capace di mostrarsi così superiore sotto ogni punto di vista al Modena. Al Venezia va riconosciuta una forza, probabilmente, ingiocabile, al momento. E alla lunga porterà i lagunari di Stroppa, se non alla promozione diretta, ad una lotta per la Serie A da favorita al pari del Monza, prossimo ospite al “Braglia”. Che il livello si sarebbe alzato un bel po', era abbastanza noto. E ad aggiungere ulteriore difficoltà, l'influenza di Nieling (e Caso) e la squalifica di Tonoli, molto pesante nell'economia di un gioco che a tratti necessitava delle sue incursioni offensive capaci di creare superiorità numerica nei vari duelli che il Modena non ha vinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

