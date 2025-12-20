Modalink potenzia il corridoio ferroviario tra Belgio e Italia
Lineas e FS Logistix (Gruppo FS Italiane) hanno inaugurato presso il Terminal Antwerp Mainhub di Anversa Modalink, la joint venture che è insieme un passo fondamentale nella costruzione di un’infrastruttura logistica più connessa, efficiente e sostenibile in tutta Europa. Dal terminal ferroviario, la joint venture gestirà le operazioni e svilupperà servizi intermodali tra il Porto di Anversa e il resto d’Europa. Il Terminal Antwerp Mainhub è un nodo cruciale nelle catene di fornitura europee. Con 200.000 metri quadri di superficie operativa, 8 binari da 700 metri, 3 gru a cavalletto, 6 straddle carrier e una capacità fino a 200. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
