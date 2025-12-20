Mobilità tra enti il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è tempo fino al 9 gennaio, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane, rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni. Vengono ricercate due figure di Funzionario assistente sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

mobilit224 tra enti il comune di piacenza cerca due funzionari assistenti sociali

© Ilpiacenza.it - Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali

Leggi anche: Il Comune di Napoli assume psicologi, educatori e assistenti sociali

Leggi anche: Il Comune vuole assumere 24 assistenti sociali

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali - C'è tempo fino al 9 gennaio, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane ... ilpiacenza.it

Quindici "mentori" per i dipendenti neo assunti del Comune di Piacenza - Al via, per il Comune di Piacenza, un nuovo progetto strategico legato alla funzionalità e al benessere organizzativo interno: è iniziato in questi giorni il percorso formativo, affidato a Tutor Spa, ... ilpiacenza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.