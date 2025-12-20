Mobilità tra enti il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali
C'è tempo fino al 9 gennaio, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane, rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni. Vengono ricercate due figure di Funzionario assistente sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Il Comune di Napoli assume psicologi, educatori e assistenti sociali
Leggi anche: Il Comune vuole assumere 24 assistenti sociali
Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali - C'è tempo fino al 9 gennaio, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane ... ilpiacenza.it
Quindici "mentori" per i dipendenti neo assunti del Comune di Piacenza - Al via, per il Comune di Piacenza, un nuovo progetto strategico legato alla funzionalità e al benessere organizzativo interno: è iniziato in questi giorni il percorso formativo, affidato a Tutor Spa, ... ilpiacenza.it
IL QUADRO DELLE DECISIONI - GUIDA ALLA LETTURA - Mobilità enti pubblici: atto negoziale su cui decide il giudice ordinario ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-quadro-… x.com
Vuoi saperne di più sull’Erasmus plus Con INFAP hai la possibilità di seguire i corsi executive “Erasmus Plus: azione KA1” (relativo alla mobilità internazionale) e/o “Erasmus Plus: azione KA2” (sui partenariati e la cooperazione) Erasmus Plus: azione KA1 A - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.